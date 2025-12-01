Гайанська нафта вирушила в тривалий рейс до Індії, щоб замінити російську

Гайанська нафта вирушила в тривалий рейс до Індії, щоб замінити російську
Гайана почала постачати нафту до Індії вперше за чотири роки — і це прямий наслідок різкого падіння довіри індійських НПЗ до російської нафти, що опинилася під посиленими санкціями США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Два супертанкери, Cobalt Nova та Olympic Lion, вирушили з Гайани наприкінці листопада, доставляючи близько 4 млн барелів сирої нафти, яка має прибути до Індії у січні.

Маршрут завдовжки понад 11 тис. миль демонструє, наскільки далеко індійським нафтопереробникам доводиться шукати альтернативи після того, як Вашингтон ускладнив доступ до російської зниженої нафти та ввів санкції проти ключових експортерів — «Роснефти» та «Лукойла».

Ризики для індійських компаній зросли настільки, що вони почали масово відмовлятися від закупівель російських барелів на грудень.

Olympic Lion доставляє індійській державній Indian Oil гайанську нафту Golden Arrow, придбану у ExxonMobil. Cobalt Nova везе змішаний вантаж сортів Liza та Unity Gold для Hindustan Petroleum. Це перші поставки з Гайани до Індії з 2021 року — і ще один сигнал того, як санкційний тиск поступово виштовхує росію з одного з найприбутковіших ринків збуту.

На тлі політичних ризиків та тарифного тиску з боку США індійські нафтопереробники дедалі активніше диверсифікують імпорт. Для росії це означає втрату ще однієї стратегічної опори в Азії, яку вона намагалася наростити після провалу на європейському ринку.

Гайанська нафта вирушила в тривалий рейс до Індії, щоб замінити російську

Сьогодні, 11:53
