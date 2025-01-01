На Волині водія приватної фірми увʼязнили за крадіжку дизпалива на понад 1 млн грн

Луцький міськрайонний суд виніс вирок водію приватного підприємства «Транском Альянс» Миколі Фарині, який протягом року зливав і продавав службове дизельне пальне. За підрахунками слідства, через його дії компанія зазнала збитків на понад 1,35 млн грн. Чоловіку призначили три роки позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 21 листопада, Миколу Фарину найняли водієм у квітні 2024 року. За ним закріпили вантажівку Mercedes-Benz із причепом та видали паливні картки WOG. За умовами трудового договору, обвинувачений ніс матеріальну відповідальність за майно підприємства.

Попри це, за даними слідства, з липня 2024 року по червень 2025-го водій систематично зливав та продавав дизельне пальне, використовуючи службові картки без відома роботодавця. Загалом він привласнив понад 28 тис. літрів пального, завдавши фірмі «Транском Альянс» збитків на 1 351 247 грн.

Під час розгляду справи обвинувачений у вчиненому розкаявся. Чоловік заявив, що частково відшкодував завдані збитки та просив суворо його не карати.

Суддя Катерина Камінська визнала Миколу Фарину винним за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена в умовах воєнного стану) та призначила 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

