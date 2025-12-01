Єрмак перед звільненням добивався відставки голови СБУ Малюка, – УП

Василя Малюка, з'ясувала



Операція "Мідас", задумана як демонстрація інституційної незалежності під час війни, в реальності оголила інший вимір: удар по фігурі, що уособлює центр владної вертикалі, неминуче стає випробуванням і для самого президента.



Як реконструювала УП, о 9 ранку до Офісу президента прибули віцепрем'єр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.



Журналісти зазначають, що поява на зустрічі Малюка не випадкова. "Як вдалося з'ясувати УП, Єрмак весь минулий тиждень до звільнення намагався добитися відставки глави СБУ, бо той буцімто "прогледів" операцію "Мідас" і не захистив його", - вказують автори.



Вранці 28 листопада "Українська правда" повідомила, що в урядовому кварталі детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Журналістам видання вдалося зафільмувати, як на територію зайшли близько десяти співробітників антикорупційних органів.



Єрмак підтвердив, що обшуки відбуваються за місцем його проживання, і заявив про готовність сприяти слідству. За даними УП, підозру йому станом на ранок не оголошували.



У Польщі вже заявили, що розслідування корупції в Україні – погана новина для них, бо не полегшує поточні мирні переговори.



Згодом Зеленський повідомив, що звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента, і тепер на інституцію чекає перезавантаження. Президент сказав, що у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП.



Сам Єрмак повідомив, що йде на фронт після того, як подав у відставку на тлі корупційного скандалу та слідчих дій НАБУ у його помешканні.

