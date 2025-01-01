Через порушення правил безпеки на Волині спалахнув ангар

Через порушення правил безпеки на Волині спалахнув ангар
Учора, 30 листопада, о 16:25 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Зоря Устилузької територіальної громади Володимирського району — горить ангар.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

На місце події вирушили підрозділи 7-ї ДПРЧ м. Володимир, а також МПО м. Устилуг і с. Овадне.

Вогнем знищено та пошкоджено частину внутрішнього й зовнішнього облицювання ангару, а також елементи покрівлі. Пожежу погашено за допомогою трьох водяних стволів. Локалізовано о 17:54, ліквідовано о 18:31. Потерпілих немає.
Через порушення правил безпеки на Волині спалахнув ангар

Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час проведення електрозварювальних робіт громадянином Василем З. На якого винесено постанову згідно зі ст. 175 КУпАП «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки».
Через порушення правил безпеки на Волині спалахнув ангар

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через порушення правил безпеки на Волині спалахнув ангар
Сьогодні, 11:29
На Волині водія приватної фірми увʼязнили за крадіжку дизпалива на понад 1 млн грн
Сьогодні, 11:13
Єрмак перед звільненням добивався відставки голови СБУ Малюка, – УП
Сьогодні, 10:42
Скорботний день: Луцьк втратив на війні трьох Героїв
Сьогодні, 10:21
СБУ затримала зрадника, який готував вбивство розвідника ЗСУ у Запоріжжі
Сьогодні, 10:14
Медіа
відео
1/8