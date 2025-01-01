Через порушення правил безпеки на Волині спалахнув ангар

повідомлення про пожежу в селі Зоря Устилузької територіальної громади Володимирського району — горить ангар.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



На місце події вирушили підрозділи 7-ї ДПРЧ м. Володимир, а також МПО м. Устилуг і с. Овадне.



Вогнем знищено та пошкоджено частину внутрішнього й зовнішнього облицювання ангару, а також елементи покрівлі. Пожежу погашено за допомогою трьох водяних стволів. Локалізовано о 17:54, ліквідовано о 18:31. Потерпілих немає.



Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час проведення електрозварювальних робіт громадянином Василем З. На якого винесено постанову згідно зі ст. 175 КУпАП «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 30 листопада, о 16:25 до служби порятунку 101 надійшлов селі Зоря Устилузької територіальної громади Володимирського району — горить ангар.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.На місце події вирушили підрозділи 7-ї ДПРЧ м. Володимир, а також МПО м. Устилуг і с. Овадне.Вогнем знищено та пошкоджено частину внутрішнього й зовнішнього облицювання ангару, а також елементи покрівлі. Пожежу погашено за допомогою трьох водяних стволів. Локалізовано о 17:54, ліквідовано о 18:31. Потерпілих немає.Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час проведення електрозварювальних робіт громадянином Василем З. На якого винесено постанову згідно зі ст. 175 КУпАП «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію