На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 11:41
Минулої доби рятувальники Ковельщини ліквідували дві пожежі в приватних помешканнях.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
27 листопада о 05:00 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Ковелі на вулиці Богдана Хмельницького горить житловий будинок. На місце події оперативно скерували рятувальників 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста.
Вогнеборці за допомогою водяного ствола о 05:13 ліквідували займання.
О 19:22 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Самари Ковельського району.
О 20:48 пожежу ліквідували надзвичайники 14-ї ДПРЧ селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Самари та Щедрогір.
Потерпілих під час пожеж немає, причини їх виникнення встановлюються.
