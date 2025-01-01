На Волині горіли два житлові будинки

Минулої доби рятувальники Ковельщини ліквідували дві пожежі в приватних помешканнях.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

27 листопада о 05:00 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Ковелі на вулиці Богдана Хмельницького горить житловий будинок. На місце події оперативно скерували рятувальників 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста.

Вогнеборці за допомогою водяного ствола о 05:13 ліквідували займання.

О 19:22 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Самари Ковельського району.

О 20:48 пожежу ліквідували надзвичайники 14-ї ДПРЧ селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Самари та Щедрогір.
Потерпілих під час пожеж немає, причини їх виникнення встановлюються.

