На Волині горіли два житлові будинки

Минулої доби рятувальники Ковельщини ліквідували дві пожежі в приватних помешканнях.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.27 листопада о 05:00 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Ковелі на вулиці Богдана Хмельницького горить житловий будинок. На місце події оперативно скерували рятувальників 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста.Вогнеборці за допомогою водяного ствола о 05:13 ліквідували займання.О 19:22 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Самари Ковельського району.О 20:48 пожежу ліквідували надзвичайники 14-ї ДПРЧ селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Самари та Щедрогір.Потерпілих під час пожеж немає, причини їх виникнення встановлюються.