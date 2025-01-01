Потяг Харків-Львів після змін оминатиме місто на Волині

Потяг Харків-Львів після змін оминатиме місто на Волині
Потяг Львів-Харків-Львів більше не курсуватиме через Володимир. Його маршрут продовжено до Ужгорода, проте вже через Луцьк та Рівне.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

З 14 грудня запрацює новий графік залізничних сполучень на 2025–2026 роки. Серед них — оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків-Львів, який продовжили до Закарпаття.

Зазначається, новий графік передбачає запуск восьми нових міжнародних сполучень та трьох внутрішніх. Оновлений маршрут №113/114 Харків-Ужгород зберігає надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною, водночас надаючи можливість жителям Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), розповіли в Укрзалізниці.

Потяг Харків-Львів після змін оминатиме місто на Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потяг, Укрзалізниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Веселі Роджерси та Примарний галеон» – маленьких лучан кличуть на прем'єру, яка обіцяє море веселощів
Сьогодні, 13:00
Навіки 21: у Луцьку прощатимуться з Героєм Богданом Чепелою
Сьогодні, 12:41
Потяг Харків-Львів після змін оминатиме місто на Волині
Сьогодні, 12:14
Російський центробанк визнав, що санкції знизили ціни на нафту
Сьогодні, 11:58
На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 11:41
Медіа
відео
1/8