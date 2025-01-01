Потяг Харків-Львів після змін оминатиме місто на Волині
Сьогодні, 12:14
Потяг Львів-Харків-Львів більше не курсуватиме через Володимир. Його маршрут продовжено до Ужгорода, проте вже через Луцьк та Рівне.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
З 14 грудня запрацює новий графік залізничних сполучень на 2025–2026 роки. Серед них — оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків-Львів, який продовжили до Закарпаття.
Зазначається, новий графік передбачає запуск восьми нових міжнародних сполучень та трьох внутрішніх. Оновлений маршрут №113/114 Харків-Ужгород зберігає надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною, водночас надаючи можливість жителям Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), розповіли в Укрзалізниці.
