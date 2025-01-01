Потяг Харків-Львів після змін оминатиме місто на Волині

Потяг Львів-Харків-Львів більше не курсуватиме через Володимир. Його маршрут продовжено до Ужгорода, проте вже через Луцьк та Рівне.Про це повідомляє Укрзалізниця.З 14 грудня запрацює новий графік залізничних сполучень на 2025–2026 роки. Серед них — оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків-Львів, який продовжили до Закарпаття.Зазначається, новий графік передбачає запуск восьми нових міжнародних сполучень та трьох внутрішніх. Оновлений маршрут №113/114 Харків-Ужгород зберігає надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною, водночас надаючи можливість жителям Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), розповіли в Укрзалізниці.