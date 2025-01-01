Навіки 21: у Луцьку прощатимуться з Героєм Богданом Чепелою

полеглим військовослужбовцем Богданом Чепелою.



Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.



У понеділок, 1 грудня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Чепели Богдана Анатолійовича (20.06.2003 року народження), який загинув 12 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.



Поховають Героя на кладовищі села Великий Омеляник.



«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 1 грудня, у Луцьку відбудеться прощання зПро це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.У понеділок, 1 грудня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Чепели Богдана Анатолійовича (20.06.2003 року народження), який загинув 12 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.Поховають Героя на кладовищі села Великий Омеляник.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію