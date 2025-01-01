З підпільної АЗС на Волині вилучили понад 4 тисячі літрів пального
Сьогодні, 13:36
У Камінь-Каширському районі податківці викрили автозаправну станцію, де за готівку реалізовували дизельне пальне.
З АЗС правоохоронці вилучили резервуари, у яких було 4010 літрів дизпалива, повідомили 28 листопада в Державній податкові службі Волині, пише Суспільне.
Податківці розповіли, що державної реєстрації та ліцензії на продаж пального автозаправна станція не мала. Документів про походження дизпалива власник не надав.
На місце викликали поліцію. Слідчі провели обшук і внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання і зберігання з метою збуту пального чи інших підакцизних товарів.
Міру покарання власнику АЗС і подальшу долю вилученого пального визначить суд
