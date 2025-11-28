В Україні хочуть заборонити продавати в аптеках при лікарнях дорогі ліки, якщо є дешевші аналоги, – МОЗ
Сьогодні, 14:09
На сайті Держлікслужби на громадське обговорення вийшов проект змін до ліцензійних умов для аптек, розташованих у державних та комунальних медзакладах. Він узгоджений з МОЗ.
Якщо його ухвалять, він змусить аптеки продавати там лише три найнижчі позиції з Національного каталогу цін на ліки. Тобто мова йде про одну й ту ж діючу речовину, яка в різних торгових назвах може мати різну ціну.
Про це під час дискусії LB.Talks про ліки сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
“Коли у вас є 10 генериків, їхня вартість від 25 до 250, то в аптеці на території лікарні будуть продавати тільки ті, що на нижчій межі – 25, 26, 30 умовно. А за 250 грн там не знайдеш. Хочеш купити дорогий – виходь за межі аптек. Ринок не можна врегулювати ніяк іншим чином, ми йдемо таким кроком”, – сказав міністр.
Коментарі 0
