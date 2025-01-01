«Веселі Роджерси та Примарний галеон» – маленьких лучан кличуть на прем'єру, яка обіцяє море веселощів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 грудня, у неділю, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться прем'єра пригодницького розслідування «Веселі Роджерси та Примарний галеон».Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.«У маленькому містечку Нудноморськ сталося неочікуване – його пограбували примарні пірати. Ніхто не знає, як їх здолати, але є ключ Душ, що відкриває таємничий рундук, який може відправити піратів у безодню. Хто ж відчинить його? Ви, сміливі юні детективи, чи відважнийз подругою» – йдеться в повідомленні.Ця прем’єра обіцяє море веселощів, інтриги та пригод.«Не пропустіть шанс стати частиною захопливої історії!» – зазначають у театрі.7 грудня о 12:00, основна сцена (для дітей)1 година 20 хвилин.за однойменним твором Джонні Даддла.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру

