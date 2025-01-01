«Веселі Роджерси та Примарний галеон» – маленьких лучан кличуть на прем'єру, яка обіцяє море веселощів
Сьогодні, 13:00
7 грудня, у неділю, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться прем'єра пригодницького розслідування «Веселі Роджерси та Примарний галеон».
Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.
«У маленькому містечку Нудноморськ сталося неочікуване – його пограбували примарні пірати. Ніхто не знає, як їх здолати, але є ключ Душ, що відкриває таємничий рундук Дейві Джонса, який може відправити піратів у безодню. Хто ж відчинить його? Ви, сміливі юні детективи, чи відважний Джим «Молодець» з подругою Матільдою?» – йдеться в повідомленні.
Ця прем’єра обіцяє море веселощів, інтриги та пригод.
«Не пропустіть шанс стати частиною захопливої історії!» – зазначають у театрі.
Дата показу: 7 грудня о 12:00, основна сцена (для дітей)
Тривалість вистави: 1 година 20 хвилин.
Автор та режисер: Павло Гарбуз за однойменним твором Джонні Даддла.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
