Російський центробанк визнав, що санкції знизили ціни на нафту

Центробанк російської федерації визнав різке падіння цін на російську нафту,Про це повідомляє Reuters.У листопаді знижка на Urals зросла до 23% відносно Brent проти 17% у жовтні — після того, як США запровадили блокуючі санкції проти найбільших російських нафтових компаній.Раніше, у другому та третьому кварталах, дисконт тримався на рівні близько 15%.російська влада продовжує стверджувати, що ситуація нібито «стабілізується», однак реальні показники свідчать про зворотне.Попри заяви урядовців, що дисконт «невдовзі скоротиться», ринок демонструє погіршення умов для російської нафти, а санкційний тиск посилюється.За розрахунками, доходи російського бюджету від нафти та газу у листопаді 2025 року можуть впасти до 0,52 трлн рублів — це на 0,28 трлн рублів, або 35%, менше ніж у листопаді минулого року. Для бюджету, який критично залежить від енергоекспорту, це означає суттєве поглиблення фінансових проблем.