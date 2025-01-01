Російський центробанк визнав, що санкції знизили ціни на нафту

Центробанк російської федерації визнав різке падіння цін на російську нафту, спричинене санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

У листопаді знижка на Urals зросла до 23% відносно Brent проти 17% у жовтні — після того, як США запровадили блокуючі санкції проти найбільших російських нафтових компаній.

Раніше, у другому та третьому кварталах, дисконт тримався на рівні близько 15%.

російська влада продовжує стверджувати, що ситуація нібито «стабілізується», однак реальні показники свідчать про зворотне.

Попри заяви урядовців, що дисконт «невдовзі скоротиться», ринок демонструє погіршення умов для російської нафти, а санкційний тиск посилюється.

За розрахунками, доходи російського бюджету від нафти та газу у листопаді 2025 року можуть впасти до 0,52 трлн рублів — це на 0,28 трлн рублів, або 35%, менше ніж у листопаді минулого року. Для бюджету, який критично залежить від енергоекспорту, це означає суттєве поглиблення фінансових проблем.

