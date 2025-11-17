Chevron може придбати закордонні активи «Лукойла»

Chevron може придбати закордонні активи «Лукойла»
Одна з найбільших нафтогазових компаній США Chevron розглядає можливість купівлі закордонних активів «Лукойла».

Про це пише Reuters.

Для російської компанії це черговий сигнал втрати контролю над власними активами за кордоном через санкційний тиск.

Повні санкції проти «Лукойла» мали запрацювати 21 листопада, однак Мінфін США у п’ятницю видав низку тимчасових ліцензій. Одна з них дозволяє американським і міжнародним компаніям вести переговори щодо купівлі іноземних активів «Лукойла» до 13 грудня. Це фактично відкриває шлях до подальшого розпродажу російських ресурсів за кордоном.

За даними джерел, Chevron цікавлять лише ті активи, що перетинаються зі стратегічними напрямами її бізнесу, а не весь портфель «Лукойла». У компанії заявили, що суворо дотримуються чинних законів США і не коментують комерційні переговори.

Фактична перспектива переходу закордонних проєктів «Лукойла» під контроль американської корпорації підкреслює, наскільки сильно санкції підривають глобальні позиції російського бізнесу.

Теги: санкції, росія
