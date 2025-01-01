Через смерть Героя у районі на Волині – триденна жалоба
Сьогодні, 11:30
У Камінь-Каширському районі на Волині місцева влада знову оголосила триденну жалобу.
Відійшов у засвіти воїн-краянин Михайло Ковзолович із Малої Глуші Камінь-Каширської громади, повідомляє відділ гуманітарної політики та інформаційної діяльності райдержадміністрації.
Розпорядженням начальниці РВА Ольги Ващук у районі оголошена триденна жалоба – 17, 18, 19 листопада.
«Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким захисника України», - йдеться у повідомленні.
Коментарі 0
