Через смерть Героя у районі на Волині – триденна жалоба

Через смерть Героя у районі на Волині – триденна жалоба
У Камінь-Каширському районі на Волині місцева влада знову оголосила триденну жалобу.

Відійшов у засвіти воїн-краянин Михайло Ковзолович із Малої Глуші Камінь-Каширської громади, повідомляє відділ гуманітарної політики та інформаційної діяльності райдержадміністрації.

Розпорядженням начальниці РВА Ольги Ващук у районі оголошена триденна жалоба – 17, 18, 19 листопада.

«Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким захисника України», - йдеться у повідомленні.

Через смерть Героя у районі на Волині – триденна жалоба

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський і Віткофф проведуть переговори у Туреччині, - Reuters
Сьогодні, 11:46
Через смерть Героя у районі на Волині – триденна жалоба
Сьогодні, 11:30
Chevron може придбати закордонні активи «Лукойла»
Сьогодні, 11:06
На Сумщині поліг Герой Володимир Северенюк із Волині
Сьогодні, 10:49
Практичність чи імідж – яку сумку вибирає сучасний чоловік
Сьогодні, 10:37
Медіа
відео
1/8