Зеленський і Віткофф проведуть переговори у Туреччині, - Reuters

Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Стів Віткофф проведуть переговори у Туреччині.



Про це повідомляє Ахмеда Рашида.



"Спеціальний представник США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело", - йдеться у повідомленні журналіста.



Зеленський раніше повідомив, що завтра вирушить до Туреччини, щоб "активізувати" переговори та запропонувати партнерам "напрацьовані рішення", а також відновити обмін військовополоненими.



Минулого тижня секретар РНБО Рустем Умеров невдовзі після візиту до Туреччини повідомив, що сторони відновили переговори щодо нового обміну полоненими. За його словами, Росія планує звільнити 1200 українців. Кремль підтвердив, що Москва та Київ ведуть експертні контакти щодо обміну.



Що передувало



Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна між Україною та росіянами врешті-решт завершиться переговорами. Проводити їх потрібно в Туреччині, оскільки це єдине прийнятне місце для обох сторін.



Варто зазначити, що Україна та Росія відновили переговори в Стамбулі в 2025 році - після того, як в США до влади прийшов Дональд Трамп. Проте під час трьох раундів зустрічей (у травні, червні та липні), прогресу не вдалося досягти, якщо не рахувати питання обміну полоненими.



При цьому Кремль не відмовляється від своїх ультимативних вимог та не погоджується на припинення вогню. Водночас Україну не цікавлять кремлівські "хотєлкі", йти на них Київ не збирається.



Саме тому 12 листопада, заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з РФ цього року завершилися майже без результату, - тому зараз вони призупинені.

