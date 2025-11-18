В Умєрова запевняють, що він повернеться 20 листопада





Про це повідомив прессекретар Умєрова Діана Давітян у коментарі



За словами Давітян, відрядження секретаря РНБО заплановане "до 19 листопада включно".



На питання УП, чи це означає, що він 20 листопада буде вдома, прессекретар відповіла "так".



Раніше джерела УП повідомляли, що Умеров 16 листопада прилетів до Флориди (США). Далі думки співрозмовників видання розділились.



Одні вважали, що Умєров приїхав до родини, яка мешкає саме в цьому штаті. Інші стверджували, що він має зустрітись із представниками Адміністрації президента США Дональда Трампа. Однак залишалося відкритим питання, чи планує взагалі колишній міністр оборони і чинний секретар РНБО повертатись додому і коли саме.



"У нас всі бадьоряться і переконують один одного, що він повернеться. Але я б на цей варіант ставок не робив. Дуже сумніваюсь, що Рустема вернуть", – жартував у розмові із УП один із членів оточення Зеленського.



11 листопада на тлі свідчень про те, що в рамках кримінального провадження щодо корупції в НАЕК "Енергоатом" досліджується вплив одного з підозрюваних – бізнесмена, співвласника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча на оборонну сферу держави, колишній міністр оборони, а нині секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров поїхав у термінове відрядження до Туреччини.



Секретар РНБО повідомив, що прибув до Туреччини, щоб "розблокувати питання обмінів" для повернення українців з полону РФ.



Водночас джерело "Української правди" повідомило, що в Координаційному штабі, який займається процесами обмінів, про цю поїздку Умєрова дізнались зі ЗМІ.



15 листопада секретар РНБО заявив про рішення сторін активувати стамбульські домовленості, в рамках яких ідеться про звільнення з російського полону 1200 українців.

