«Перемога – це не тільки сила зброї». Історія головного сержанта волинського підрозділу НГУ

прийшов доз перших днів повномасштабного вторгнення. Разом із побратимами він пройшов найскладніші ділянки фронту: Запорізький та Покровський напрямки, де щодня доводилося ухвалювати рішення, від яких залежало не лише виконання бойового завдання, а й життя особового складу.Про це у фейсбуці повідомляє військова частина 1141 Нацгвардії України.«Сержант – це лідер, за яким ідуть. На ньому лежить обов'язок не лише керувати, а й відчувати людей, допомагати їм і захищати їх. І кожне рішення має бути виваженим, за цим рішенням долі військовослужбовців», – говорить гвардієць.Сержант – це ключова ланка між командуванням та особовим складом. Саме на ньому зосереджена відповідальність за ефективне виконання бойових завдань, організацію підготовки та збереження життя і здоров’я бійців. За словами Дмитра, це неможливо без системного навчання та обміну досвідом між тими, хто повернувся з фронту.«Підготовка – це не про формальність. Вона ґрунтується на реаліях сучасного поля бою. Той, хто був на фронті передає знання підлеглому особовому складу. Головне – навчання, яке дає шанс повернутися додому», – наголошує головний сержант волинських нацгвардійців.Саме таке розуміння лідерства і відповідальності дозволяє формувати сильний і згуртований підрозділ, який здатний діяти злагоджено й ухвалювати рішення в найскладніших умовах. Дмитро упевнений: мотивація народжується тоді, коли військовослужбовець бачить приклад – не лише у наказах, а й у діях свого сержанта.«Справжній лідер той, за ким хочуть йти. Підставити плече, навчити, підтримати – це і є наша робота. Бо перемога – це не тільки сила зброї, а сила команди», – підсумовує головний сержант волинського підрозділу Дмитро Петрук.