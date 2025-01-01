На Сумщині поліг Герой Володимир Северенюк із Волині

Під час виконання бойового завдання на Сумщині обірвалося життя військовослужбовцяіз Волині.Про це у фейсбуці повідомляє Забродівська сільрада.«І знову важка втрата... З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя с. Піски-Річицькі Северенюка Володимира Володимировича, 1986 р.н. Йому лише 39. Ще б жити і жити», - йдеться у повідомленні.На жаль, Володимир Северенюк 10 листопада 2025 року загинув під час виконання бойового завдання у Сумській області.«Найщиріші співчуття батькам, рідним і близьким Героя. Про дату та час поховання Воїна буде повідомлено додатково», - йдеться у повідомленні.