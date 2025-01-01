Усик відмовився від пояса WBO

Олександр Усик вирішив відмовитися від титулу WBO у важкій вазі. Таким чином, він втратив звання абсолютного чемпіона в хевівейті.



Про це повідомляє



"Всесвітня боксерська організація (WBO) отримала офіційне повідомлення від команди Олександра Усика щодо майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після уважного обмірковування Усик прийняв рішення відмовитися від титулу", - ідеться в повідомленні Всесвітньої боксерської організації.



Президент WBO Густаво Олів'єрі зазначив, що висловлює глибоку повагу, захоплення і вдячність Усику.



"Його кар'єра є однією з найвидатніших та найісторичніших у сучасній епосі боксу", - наголосив він.



"Ми приймаємо і поважаємо його рішення відмовитися від титулу чемпіона WBO в суперважкій вазі. Це не прощання, а - як заявила його команда - поважна пауза. Двері WBO завжди будуть відчинені для Олександра Усика та його команди", - уточнили в організації.



Варто зауважити, що відмова Усика від титулу дозволить Фабіо Вордлі стати повноправним чемпіоном. Раніше британський боксер, який залишається непереможеним, мав статус тимчасового чемпіона.



Перемога Усика над Дюбуа



Нагадаємо, у липні Олександр Усик здобув перемогу над Даніелем Дюбуа в реванші на "Вемблі", ставши першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Українець завоював титули WBA, WBO, WBC та IBF, підтвердивши статус лідера у своїй категорії.



З перших раундів Дюбуа намагався тиснути й атакувати корпус українця, використовуючи свої габарити, в той час як Усик діяв обережно і впевнено на ногах.



Переломний момент настав у п'ятому раунді: Усик знайшов свій ритм, почав успішно пробивати захист Дюбуа. Швидкість і тактичний інтелект українця призвели до того, що британець пропускав дедалі більше ударів, втрачав упевненість і в підсумку був нокаутований після двох нокдаунів.

