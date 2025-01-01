Усик відмовився від пояса WBO

Усик відмовився від пояса WBO
Український боксер Олександр Усик вирішив відмовитися від титулу WBO у важкій вазі. Таким чином, він втратив звання абсолютного чемпіона в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WBO в соцмережі X.

"Всесвітня боксерська організація (WBO) отримала офіційне повідомлення від команди Олександра Усика щодо майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після уважного обмірковування Усик прийняв рішення відмовитися від титулу", - ідеться в повідомленні Всесвітньої боксерської організації.

Президент WBO Густаво Олів'єрі зазначив, що висловлює глибоку повагу, захоплення і вдячність Усику.

"Його кар'єра є однією з найвидатніших та найісторичніших у сучасній епосі боксу", - наголосив він.

"Ми приймаємо і поважаємо його рішення відмовитися від титулу чемпіона WBO в суперважкій вазі. Це не прощання, а - як заявила його команда - поважна пауза. Двері WBO завжди будуть відчинені для Олександра Усика та його команди", - уточнили в організації.

Варто зауважити, що відмова Усика від титулу дозволить Фабіо Вордлі стати повноправним чемпіоном. Раніше британський боксер, який залишається непереможеним, мав статус тимчасового чемпіона.

Перемога Усика над Дюбуа

Нагадаємо, у липні Олександр Усик здобув перемогу над Даніелем Дюбуа в реванші на "Вемблі", ставши першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Українець завоював титули WBA, WBO, WBC та IBF, підтвердивши статус лідера у своїй категорії.

З перших раундів Дюбуа намагався тиснути й атакувати корпус українця, використовуючи свої габарити, в той час як Усик діяв обережно і впевнено на ногах.

Переломний момент настав у п'ятому раунді: Усик знайшов свій ритм, почав успішно пробивати захист Дюбуа. Швидкість і тактичний інтелект українця призвели до того, що британець пропускав дедалі більше ударів, втрачав упевненість і в підсумку був нокаутований після двох нокдаунів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Усик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сумщині поліг Герой Володимир Северенюк із Волині
Сьогодні, 10:49
Практичність чи імідж – яку сумку вибирає сучасний чоловік
Сьогодні, 10:37
Усик відмовився від пояса WBO
Сьогодні, 10:26
На Волині судили священника за смертельний наїзд на 15-річного велосипедиста
Сьогодні, 10:10
Готував прорив фронту на Харківщині: СБУ вполювала зрадника
Сьогодні, 10:07
Медіа
відео
1/8