На Волині судили священника за смертельний наїзд на 15-річного велосипедиста





Про це сказано у вироку Камінь-Каширського районного суду, пише



ДТП сталася вдень 28 червня 2025 року в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району. Водій автомобіля Toyota RAV4 не уважно стежив за дорожньою обстановкою, перевищив швидкість і наїхав на неповнолітнього велосипедиста, який проїжджав дорогу зліва направо у напрямку руху машини.



Судова експертиза встановила, що водій автомобіля Toyota RAV4 їхав зі швидкістю 96,7-104,7 км/год при дозволених 50 км/год у населеному пункті. У результаті наїзду 15-річний хлопець отримав множинні травми й загинув на місці події.



Вину волинянин визнав повністю, розкаявся і розповів, що після ДТП викликав поліцію, надавав потерпілому допомогу. Чоловік попросив вибачення у родини загиблого, відшкодував матеріальну шкоду, хоч і, з його слів, таке відшкодування не зменшить горе батьків.



Суддю священник просив не позбавляти його волі та не відбирати можливість керувати авто, бо транспорт потрібен для довезення двох дітей у школу, доглядання за хворою матір'ю похилого віку та виконання пасторських обов'язків.



41-річного водія автомобіля Toyota RAV4 суд визнав винним у скоєному та призначив іспитовий строк на 2 роки замість трирічного ув'язнення.

