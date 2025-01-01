На Волині горів мікроавтобус

На Волині горів мікроавтобус
У Нововолинську рятувальники ліквідували пожежу мікроавтобуса.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора о 20:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у мікрорайоні Шахтарський міста Нововолинська виникла пожежа мікроавтобуса.

На місце події прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які о 20:22 локалізували загоряння, а о 20:28 ліквідували.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.

Потерпілих немає.

Теги: пожежа, Волинь
