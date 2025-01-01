На Волині горів мікроавтобус
Сьогодні, 09:45
У Нововолинську рятувальники ліквідували пожежу мікроавтобуса.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора о 20:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у мікрорайоні Шахтарський міста Нововолинська виникла пожежа мікроавтобуса.
На місце події прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які о 20:22 локалізували загоряння, а о 20:28 ліквідували.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.
Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора о 20:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у мікрорайоні Шахтарський міста Нововолинська виникла пожежа мікроавтобуса.
На місце події прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які о 20:22 локалізували загоряння, а о 20:28 ліквідували.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.
Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Готував прорив фронту на Харківщині: СБУ вполювала зрадника
Сьогодні, 10:07
На Волині горів мікроавтобус
Сьогодні, 09:45
У Луцьку відновив роботу модульний будинок для безхатьків
Сьогодні, 09:31
Дніпро та Харківщина опинилися під масованою атакою росіян: є загибла, поранені та затримки поїздів
Сьогодні, 09:12