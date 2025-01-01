На Волині горів мікроавтобус





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вчора о 20:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у мікрорайоні Шахтарський міста Нововолинська виникла пожежа мікроавтобуса.



На місце події прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які о 20:22 локалізували загоряння, а о 20:28 ліквідували.



Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.



Потерпілих немає.

У Нововолинську рятувальники ліквідували пожежу мікроавтобуса.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора о 20:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у мікрорайоні Шахтарський міста Нововолинська виникла пожежа мікроавтобуса.На місце події прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які о 20:22 локалізували загоряння, а о 20:28 ліквідували.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.Потерпілих немає.

