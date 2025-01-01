Дніпро та Харківщина опинилися під масованою атакою росіян: є загибла, поранені та затримки поїздів





Про це повідомили очільники Дніпропетровської та Харківської ОВА Владислав Гайваненко та Олег Синєгубов, пише



Дніпро російські війська атакували за допомогою ударних дронів Shahed. Через це, за повідомленням очільника ОВА, у місті та районі спалахнули пожежі. Унаслідок атаки постраждали дві людини — 59-річну жінку та 67-річного чоловіка шпиталізували в стані середньої тяжкості.



Пошкоджень зазнали транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, шість багатоквартирних будинків, гаражі та понад 20 авто, ще три — знищені.



Унаслідок атаки пошкоджень зазнала редакція дніпровських філій «Суспільного» та «Українського радіо». Там зайнялася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі й дах.



Також унаслідок обстрілу Дніпра приблизно на дві з половиною години виникла затримка пасажирських поїздів Запоріжжя — Перемишль та Дніпро — Холм, повідомили в «Укрзалізниці».



Там розповіли, що вибуховою хвилею вибило декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Окрім того, регіон частково знеструмлено, тож залізничники залучили резервні тепловози.



На Харківщині росіяни завдали ракетних ударів по місту Берестин. Унаслідок ворожого обстрілу загинула 17-річна дівчина, ще дев’ять людей постраждали, семеро з них — шпиталізовані з вибуховими травмами.

