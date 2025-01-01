У Луцьку стартує конкурс дитячого малюнка «Місто Святого Миколая»

У Луцьку стартує конкурс дитячого малюнка «Місто Святого Миколая»
Конкурс дитячого малюнка «Місто Святого Миколая» проводиться на базі Луцької художньої школи.

Про це повідомили у міській раді Луцька.

Організатори конкурсу: департамент культури Луцької міської ради та комунальний заклад «Луцька художня школа».

Тематика конкурсних робіт: святий Миколай – небесний покровитель м. Луцька, народно-обрядові свята зимового циклу, національні традиції, українська родина, дитячі мрії та бажання.

Для участі у конкурсі запрошуються учні мистецьких шкіл, закладів ЗСО, студенти ЗВО І-ІІ рівня акредитації, вихованці студій образотворчого мистецтва Луцької міської територіальної громади.

Вікові категорії: перша (7 – 9 років); друга (10 – 13 років); третя (14 – 17 років).

За результатами конкурсу організовується виставка конкурсних робіт, відкриття якої відбудеться 05 грудня 2025 року о 15.00 у виставковій залі Луцької художньої школи.

Умови проведення конкурсу:

на конкурс приймаються роботи відповідної тематики в будь-якій техніці виконання форматом А3, А2 та скульптурні роботи (пластилін, глина, паперова пластика);

роботи з позначкою «на конкурс» приймаються до 28 листопада

2025 року за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 4, Луцька художня школа.

На зворотній стороні конкурсної роботи необхідно вказати:

назву роботи;

навчальний заклад;

прізвище, ім’я, по батькові автора; рік народження, вік;

контактний телефон, адресу.

Для оцінювання робіт учасників конкурсу утворюється журі, до складу якого входять наукові працівники художнього музею ВКМ та музею Волинської ікони ВКМ, викладачі Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради, викладачі кафедри образотворчого мистецтва Волинського національного університету імені Лесі Українки, фахівці науково-методичного центру культури Волині, викладачі- методисти Луцької художньої школи.

Нагородження відбудеться 05 грудня 2023 року о 15.00 у виставковій залі Луцької художньої школи.

У Луцьку стартує конкурс дитячого малюнка «Місто Святого Миколая»

Сьогодні, 08:20
