Волинське подружжя подарувало музею родинні реліквії

Волинське подружжя подарувало музею родинні реліквії
Етнографічна збірка Іваничівського народного історичного музею поповнилася текстильними виробами місцевої родини. Леонід та Галина Сидоруки подарували на зберігання до музею свої родинні реліквії, якими були оздоблені оселі їхніх батьків у минулому столітті.

Про це повідомляє Суспільне.

Серед нових експонатів — вишитий килим, ткані вовняні рядна, вишиті рушники, наволочка та доріжки, розповіла директорка музею Лариса Куль.

Предмети виготовили матері подружжя — Ольга Андріюк з Іваничів та Ольга Ярощук з села Топилище.

"Мати Галини Сидорук ткала рядна з вовни у селі Топилище. Вовну теж виготовляли власноруч: тримали овець, пряли нитки, а з них вже ткали рядна. А килим хрестиком вишила мати Леоніда Сидорука. Вона працювала вчителькою, мала таке хобі, цікавилася вишивкою. Думаю, що це не єдина її робота", — сказала Лариса Куль.

З її слів, у 70-80-ті роки в селах Іваничівської громади було поширено прикрашати стіни килимами. Вони були великих розмірів: 1,5 на 2 чи 1,5 на 3 метри.

Три пари рушників — обрядові, використовували під час весілля. Наволочка вишита технікою "гладь".

"Батьки дарувальників вже померли. Оскільки родина вже не використовує ці речі у своєму будинку, вирішили передати їх до музею", — додала директорка.

Як зазначила Лариса Куль, текстильні вироби надалі вивчатимуть та використовуватимуть в експозиціях, виставках та освітній роботі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: музей, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відновив роботу модульний будинок для безхатьків
Сьогодні, 09:31
Дніпро та Харківщина опинилися під масованою атакою росіян: є загибла, поранені та затримки поїздів
Сьогодні, 09:12
Волинське подружжя подарувало музею родинні реліквії
Сьогодні, 08:59
У Луцьку стартує конкурс дитячого малюнка «Місто Святого Миколая»
Сьогодні, 08:20
Коли відбудеться Чорна п’ятниця 2025 року в Україні та яких знижок очікувати
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8