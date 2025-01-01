Волинське подружжя подарувало музею родинні реліквії

музею поповнилася текстильними виробами місцевої родини. Леонід та Галина Сидоруки подарували на зберігання до музею свої родинні реліквії, якими були оздоблені оселі їхніх батьків у минулому столітті.



Про це повідомляє



Серед нових експонатів — вишитий килим, ткані вовняні рядна, вишиті рушники, наволочка та доріжки, розповіла директорка музею Лариса Куль.



Предмети виготовили матері подружжя — Ольга Андріюк з Іваничів та Ольга Ярощук з села Топилище.



"Мати Галини Сидорук ткала рядна з вовни у селі Топилище. Вовну теж виготовляли власноруч: тримали овець, пряли нитки, а з них вже ткали рядна. А килим хрестиком вишила мати Леоніда Сидорука. Вона працювала вчителькою, мала таке хобі, цікавилася вишивкою. Думаю, що це не єдина її робота", — сказала Лариса Куль.



З її слів, у 70-80-ті роки в селах Іваничівської громади було поширено прикрашати стіни килимами. Вони були великих розмірів: 1,5 на 2 чи 1,5 на 3 метри.



Три пари рушників — обрядові, використовували під час весілля. Наволочка вишита технікою "гладь".



"Батьки дарувальників вже померли. Оскільки родина вже не використовує ці речі у своєму будинку, вирішили передати їх до музею", — додала директорка.



Як зазначила Лариса Куль, текстильні вироби надалі вивчатимуть та використовуватимуть в експозиціях, виставках та освітній роботі.





