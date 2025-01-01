У луцькій аптеці-музеї стартували ремонтні роботи
Сьогодні, 22:12
Цьогоріч на початку травня історичну пам’ятку закрили на ремонт.
Сьогодні, 10 жовтня, у приміщенні аптеки розпочали ремонт, розповів misto.media директор ДВТП «Волиньфармпостач» Юрій Бараболя
«Орієнтовно роботи триватимуть близько півтора місяця. Були нюанси, доводилось переробляти тендер, але зараз ремонт офіційно стартував», — зазначив він.
Переможцем тендеру на суму 572 тисячі гривень стало ТзОВ «Волиньекобуд».
Що зміниться
Капітальних змін не передбачено, натомість на об’єкті заплановані косметичні роботи:
- ремонт підлоги, стелі, стін;
- заміна котла та батарей.
«Як і планувалось, аптека залишиться історичною аптекою-музеєм. Її діяльність не зміниться. Усі експонати залишаються на місці, за цим ведеться контроль», — додав директор підприємства.
До кінця року аптека вже повинна запрацювати у звичному режимі за адресою вул. Драгоманова, 11.
Довідка:
Аптека-музей — найдавніша аптека Луцька середини 19 століття, розташована на площі Ринок. Її перший власник Петро Злоцький перебудував для цього кам’яницю 18 століття.
У першій половині 20 століття тут виготовляли 50 — 55 найменувань мазей, 25 — 30 настоянок, 15 — 20 сиропів. Для цього використовували близько 220 видів рослин.
Музейна частина аптеки розміщується у двох наземних приміщеннях — торговому залі та кабінеті директора. У них збережений автентичний інтер’єр. Берестові шафи, розташовані в залах, виготовлені понад 150 років тому.
