У луцькій аптеці-музеї стартували ремонтні роботи





Сьогодні, 10 жовтня, у приміщенні аптеки розпочали ремонт, розповів Юрій Бараболя

«Орієнтовно роботи триватимуть близько півтора місяця. Були нюанси, доводилось переробляти тендер, але зараз ремонт офіційно стартував», — зазначив він.



Переможцем тендеру на суму 572 тисячі гривень стало ТзОВ «Волиньекобуд».



Що зміниться



Капітальних змін не передбачено, натомість на об’єкті заплановані косметичні роботи:



- ремонт підлоги, стелі, стін;



- заміна котла та батарей.



«Як і планувалось, аптека залишиться історичною аптекою-музеєм. Її діяльність не зміниться. Усі експонати залишаються на місці, за цим ведеться контроль», — додав директор підприємства.



До кінця року аптека вже повинна запрацювати у звичному режимі за адресою вул. Драгоманова, 11.



Довідка:



Аптека-музей — найдавніша аптека Луцька середини 19 століття, розташована на площі Ринок. Її перший власник Петро Злоцький перебудував для цього кам’яницю 18 століття.



У першій половині 20 століття тут виготовляли 50 — 55 найменувань мазей, 25 — 30 настоянок, 15 — 20 сиропів. Для цього використовували близько 220 видів рослин.



Музейна частина аптеки розміщується у двох наземних приміщеннях — торговому залі та кабінеті директора. У них збережений автентичний інтер’єр. Берестові шафи, розташовані в залах, виготовлені понад 150 років тому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч на початку травня історичну пам’ятку закрили на ремонт.Сьогодні, 10 жовтня, у приміщенні аптеки розпочали ремонт, розповів misto.media директор ДВТП «Волиньфармпостач»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію