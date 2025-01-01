На Волині розпочався сезон респіраторних захворювань: як не підхопити недугу

В Україні розпочався сезон, коли люди частіше нездужають на грип, COVID-19 та інші респіраторні вірусні захворювання.Про це розповіли на сторінці Волинського обласного ЦКПХ.«Досі поширене хибне уявлення, що їх можна швидко й ефективно вилікувати антибіотиками навіть без призначення лікаря», – зазначають у дописі.Причина гострих респіраторних вірусних інфекцій – віруси, антибіотики ж діють лише на бактерії. Якщо лікувати ГРВІ антибіотиками, це не дасть очікуваного результату, щобільше, може спричинити шлунково-кишкові розлади, порушити роботу печінки і нирок.Якщо немає показань до прийому антибіотиків, це з часом може знизити їх ефективність. Хвороботворні бактерії здатні адаптуватися до антибіотиків – розвивається антибіотикорезистентність. Через це лікарям складно успішно лікувати інфекційні захворювання, зокрема, такі небезпечні, як бактеріальна пневмонія, туберкульоз, сепсис.Щоб уберегти від ГРВІ себе та близьких, дотримуйтеся простих і перевірених порад:- Вакцинуйтеся від грипу раз на сезон. Щеплення проти грипу можна зробити, звернувшись до свого сімейного лікаря та придбавши вакцину в аптеці- Вакцинуйтеся проти COVID-19. Щоб отримати щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря або в найближчий заклад охорони здоров’я- Дотримуйтеся правил особистої гігієни- Зміцнюйте імунітет