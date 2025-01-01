Велопатрулі у Луцьку завершують роботу: скільки порушників піймали

Луцькі велопатрульні закінчують роботу.Про це повідомили на сторінці правоохоронців.«Це був насичений, теплий і дуже активний період. Вони щодня крутили педалі вулицями та парками Луцька, допомагали людям, стежили за порядком і робили наше місто безпечнішим», – йдеться у дописі.За сезон – чимало результатів:понад 40 опрацьованих викликів;133 адмінматеріали за порушення ПДР;334 – за порушення громадського порядку;7 осіб розшукуваних – виявлено;понад 30 заходів – під пильним наглядом наших велопатрульних.У холодну пору інспектори тимчасово пересідають в автопатрулі. А навесні знову дістануть свої велосипеди – і повернуться на улюблені маршрути міста.