Велопатрулі у Луцьку завершують роботу: скільки порушників піймали
Луцькі велопатрульні закінчують роботу.

Про це повідомили на сторінці правоохоронців.

«Це був насичений, теплий і дуже активний період. Вони щодня крутили педалі вулицями та парками Луцька, допомагали людям, стежили за порядком і робили наше місто безпечнішим», – йдеться у дописі.

За сезон – чимало результатів:

понад 40 опрацьованих викликів;
133 адмінматеріали за порушення ПДР;
334 – за порушення громадського порядку;
7 осіб розшукуваних – виявлено;
понад 30 заходів – під пильним наглядом наших велопатрульних.

У холодну пору інспектори тимчасово пересідають в автопатрулі. А навесні знову дістануть свої велосипеди – і повернуться на улюблені маршрути міста.

