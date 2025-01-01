Велопатрулі у Луцьку завершують роботу: скільки порушників піймали
Сьогодні, 21:45
Луцькі велопатрульні закінчують роботу.
Про це повідомили на сторінці правоохоронців.
«Це був насичений, теплий і дуже активний період. Вони щодня крутили педалі вулицями та парками Луцька, допомагали людям, стежили за порядком і робили наше місто безпечнішим», – йдеться у дописі.
За сезон – чимало результатів:
понад 40 опрацьованих викликів;
133 адмінматеріали за порушення ПДР;
334 – за порушення громадського порядку;
7 осіб розшукуваних – виявлено;
понад 30 заходів – під пильним наглядом наших велопатрульних.
У холодну пору інспектори тимчасово пересідають в автопатрулі. А навесні знову дістануть свої велосипеди – і повернуться на улюблені маршрути міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці правоохоронців.
«Це був насичений, теплий і дуже активний період. Вони щодня крутили педалі вулицями та парками Луцька, допомагали людям, стежили за порядком і робили наше місто безпечнішим», – йдеться у дописі.
За сезон – чимало результатів:
понад 40 опрацьованих викликів;
133 адмінматеріали за порушення ПДР;
334 – за порушення громадського порядку;
7 осіб розшукуваних – виявлено;
понад 30 заходів – під пильним наглядом наших велопатрульних.
У холодну пору інспектори тимчасово пересідають в автопатрулі. А навесні знову дістануть свої велосипеди – і повернуться на улюблені маршрути міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У луцькій аптеці-музеї стартували ремонтні роботи
Сьогодні, 22:12
Велопатрулі у Луцьку завершують роботу: скільки порушників піймали
Сьогодні, 21:45
В Успенському соборі на Волині описують майно і замінюють замки у дверях: представників УПЦ виселяють
Сьогодні, 21:15
Чи запровадять на Волині відключення світла
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00