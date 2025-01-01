В Успенському соборі на Волині описують майно і замінюють замки у дверях: представників УПЦ виселяють





Про це Оксана Ляда. З її слів, станом на 14:00 виконавчі дії тривають.



"Описано 378 позицій майна. Воно передається на зберігання представнику балансоутримувача, тобто Володимирській міській раді. Зараз люди працюють", — зазначила посадовиця.



У приміщенні Успенського собору є понад 200 позицій майна, які потрібно описати. Скільки часу це забере, зазначила Оксана Ляда, наразі невідомо.



Заблокований храм і віряни під брамою Успенського собору



Доступ до Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі поліцейські заблокували орієнтовно о 5:30, коли під храмом почали збиратися люди. Перед брамою храму молилися віряни Української православної церкви. Виконавча служба розпочала роботу о 6:00.



Священники УПЦ виносили з приміщень особисті речі.



Священник Тарасій розповів, що вранці 10 жовтня мала була чергова служба. Богослужіння відбулося перед брамою храму: вірян на територію не впускали.



"Забирають святиню нашої громади. Моє все життя пов'язане з цим собором. Мене тут хрестили, я тут вінчався, хрестив своїх дітей. Мені трошки сумно, що робиться таке. Людей не впускають на територію храму, кажуть, що опис майна", — зазначив священник.



Володимирчанка Таїсія — парафіянка цього храму. Жінка розповіла, що допомагала доглядати за територією і квітниками. "Я прийшла на службу, бачу, що така ситуація. Ці люди, які сюди ходили, їм обідно, що не зможуть молитися", — сказала жінка.



За рішенням суду релігійна громада Української православної церкви (московського патріархату) мала звільнити приміщення храму в листопаді 2024 року.



Керівник відділу представництва інтересів у судах апарату Волинської облдержадміністрації Олександр Гаргола розповів: через апеляційні скарги УПЦ передача культових будівель державної власності, котрі раніше орендувала релігійна громада, затягувалася.



"Втілюється рішення суду від 12 листопада 2024 року про звільнення приміщень. Передаються культові будівлі державної форми власності, а саме: Успенський собор, Мстиславів храм, будинок з дзвіницею і мур з брамою", — зазначив юрист.



Біля Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі зранку зібралися орієнтовно 80 парафіян, однак пізніше людей поменшало, розповів начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Юрій Сидорук.



"Готувалися, що можуть бути непорозуміння. Сутичок не було. Усе в межах закону. Стежимо за порядком, щоб не було сутичок, щоб представники органів влади здійснювали свою роботу і їм ніхто не заважав", — сказав правоохоронець.



Зі слів юриста облдержадміністрації Олександра Гарголи, майновий комплекс Успенського собору передадуть на баланс історико-культурного заповідника "Стародавній Володимир".



Що відомо про Успенський собор у Володимирі та припинення договору з УПЦ



Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.



11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.



В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.



В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.



Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення. Спершу справу розглядав Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному, але представники УПЦ МП подали апеляцію у Верховний суд України.



8 липня Верховний суд України залишив без розгляду касаційну скаргу представників релігійної громади УПЦ щодо виселення їх зі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі. Згідно з цим рішенням релігійна громада мала повернути державі собор шляхом підписання актів прийому-передачі. Верховний суд залишив усі попередні рішення про виселення.

