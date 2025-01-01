Чи запровадять на Волині відключення світла

Чи запровадять на Волині відключення світла
Станом на 10 жовтня ПрАТ «Волиньобленерго» працює у штатному режимі.

Про всі зміни в електропостачанні підприємство повідомлятиме громадянам на офіційному сайті та на сторінках у соцмережах, зазначили у пресслужбі «Волиньобленерго», передає misto.media.

Рішення щодо введення графіків відключень ухвалює НЕК «Укренерго» залежно від поточного стану енергосистеми.

До слова, на Львівщині енергетики склали графіки аварійного відключення світла, але їх застосовуватимуть лише після розпорядження «Укренерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи запровадять на Волині відключення світла
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинянка встановила два рекорди України та стала чемпіонкою з пауреліфтингу
Сьогодні, 19:14
Військовий лікар з Волині отримав 5 років тюрми за побиття полковника
Сьогодні, 18:24
У Липинах поблизу Луцька відкрили «МакДональдз». ФОТО
Сьогодні, 17:52
Медіа
відео
1/8