Чи запровадять на Волині відключення світла





Про всі зміни в електропостачанні підприємство повідомлятиме громадянам на офіційному сайті та на сторінках у соцмережах, зазначили у пресслужбі «Волиньобленерго», передає



Рішення щодо введення графіків відключень ухвалює НЕК «Укренерго» залежно від поточного стану енергосистеми.



До слова, на Львівщині енергетики склали графіки аварійного відключення світла, але їх застосовуватимуть лише після розпорядження «Укренерго».

