Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 11 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 11 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи запровадять на Волині відключення світла
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинянка встановила два рекорди України та стала чемпіонкою з пауреліфтингу
Сьогодні, 19:14
Військовий лікар з Волині отримав 5 років тюрми за побиття полковника
Сьогодні, 18:24
У Липинах поблизу Луцька відкрили «МакДональдз». ФОТО
Сьогодні, 17:52
Медіа
відео
1/8