Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.
