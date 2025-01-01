Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 11 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 11 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

