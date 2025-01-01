Волинянка встановила два рекорди України та стала чемпіонкою з пауреліфтингу
Сьогодні, 19:14
На чемпіонаті України з пауерліфтингу у Коломиї волинянка Оксана Мотрунчик встановила два рекорди України, побила свій особистий рекорд та виборола "золото" чемпіонату.
Про це Суспільному 10 жовтня розповів тренер Олег Хом'як.
На чемпіонаті України з класичного паверліфтингу, який розпочався 9 жовтня, спортсменка виборола золоту нагороду у ваговій категорії до 47 кг.
Два рекорди Оксана Мотрунчик встановила: у тязі — 151,5 кг та в сумі триборства 339 кг. У присіданні встановила свій особистий рекорд 112, 5 кг.
Також спортсменка завоювала малі золоті нагороди в усіх трьох вправах триборства:
Присідання: 112,5 кг;
Жим: 75 кг;
Тяга: 151,5 кг;
Сума: 339 кг.
Тренер Олег Хо'мяк додав, що власна вага спортсменки — 46,7 кг.
Довідково: Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".
У квітні 2023 року важкоатлетка здобула перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі — 143 кілограми. Тоді рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми.
У 2024 році Оксана Мотрунчик здобула "золото" з жиму лежачи на Чемпіонаті світу, а в 2025 році важкоатлетка "срібло".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному 10 жовтня розповів тренер Олег Хом'як.
На чемпіонаті України з класичного паверліфтингу, який розпочався 9 жовтня, спортсменка виборола золоту нагороду у ваговій категорії до 47 кг.
Два рекорди Оксана Мотрунчик встановила: у тязі — 151,5 кг та в сумі триборства 339 кг. У присіданні встановила свій особистий рекорд 112, 5 кг.
Також спортсменка завоювала малі золоті нагороди в усіх трьох вправах триборства:
Присідання: 112,5 кг;
Жим: 75 кг;
Тяга: 151,5 кг;
Сума: 339 кг.
Тренер Олег Хо'мяк додав, що власна вага спортсменки — 46,7 кг.
Довідково: Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".
У квітні 2023 року важкоатлетка здобула перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі — 143 кілограми. Тоді рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми.
У 2024 році Оксана Мотрунчик здобула "золото" з жиму лежачи на Чемпіонаті світу, а в 2025 році важкоатлетка "срібло".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка встановила два рекорди України та стала чемпіонкою з пауреліфтингу
Сьогодні, 19:14
У Липинах поблизу Луцька відкрили «МакДональдз». ФОТО
Сьогодні, 17:52
Країни Балтії готують план масової евакуації на випадок російського нападу, - Reuters
Сьогодні, 17:01
На Дніпротеровщині загинув Герой з Луцька Дмитро Лясковець
Сьогодні, 16:45