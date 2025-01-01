Волинянка встановила два рекорди України та стала чемпіонкою з пауреліфтингу

Волинянка встановила два рекорди України та стала чемпіонкою з пауреліфтингу
На чемпіонаті України з пауерліфтингу у Коломиї волинянка Оксана Мотрунчик встановила два рекорди України, побила свій особистий рекорд та виборола "золото" чемпіонату.

Про це Суспільному 10 жовтня розповів тренер Олег Хом'як.

На чемпіонаті України з класичного паверліфтингу, який розпочався 9 жовтня, спортсменка виборола золоту нагороду у ваговій категорії до 47 кг.

Два рекорди Оксана Мотрунчик встановила: у тязі — 151,5 кг та в сумі триборства 339 кг. У присіданні встановила свій особистий рекорд 112, 5 кг.

Також спортсменка завоювала малі золоті нагороди в усіх трьох вправах триборства:

Присідання: 112,5 кг;

Жим: 75 кг;

Тяга: 151,5 кг;

Сума: 339 кг.

Тренер Олег Хо'мяк додав, що власна вага спортсменки — 46,7 кг.

Довідково: Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".

У квітні 2023 року важкоатлетка здобула перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі — 143 кілограми. Тоді рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми.

У 2024 році Оксана Мотрунчик здобула "золото" з жиму лежачи на Чемпіонаті світу, а в 2025 році важкоатлетка "срібло".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинняка, рекорд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка встановила два рекорди України та стала чемпіонкою з пауреліфтингу
Сьогодні, 19:14
Військовий лікар з Волині отримав 5 років тюрми за побиття полковника
Сьогодні, 18:24
У Липинах поблизу Луцька відкрили «МакДональдз». ФОТО
Сьогодні, 17:52
Країни Балтії готують план масової евакуації на випадок російського нападу, - Reuters
Сьогодні, 17:01
На Дніпротеровщині загинув Герой з Луцька Дмитро Лясковець
Сьогодні, 16:45
Медіа
відео
1/8