Волинянка встановила два рекорди України та стала чемпіонкою з пауреліфтингу

Оксана Мотрунчик встановила два рекорди України, побила свій особистий рекорд та виборола "золото" чемпіонату.



Про це Олег Хом'як.



На чемпіонаті України з класичного паверліфтингу, який розпочався 9 жовтня, спортсменка виборола золоту нагороду у ваговій категорії до 47 кг.



Два рекорди Оксана Мотрунчик встановила: у тязі — 151,5 кг та в сумі триборства 339 кг. У присіданні встановила свій особистий рекорд 112, 5 кг.



Також спортсменка завоювала малі золоті нагороди в усіх трьох вправах триборства:



Присідання: 112,5 кг;



Жим: 75 кг;



Тяга: 151,5 кг;



Сума: 339 кг.



Тренер Олег Хо'мяк додав, що власна вага спортсменки — 46,7 кг.



Довідково: Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".



У квітні 2023 року важкоатлетка здобула перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі — 143 кілограми. Тоді рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми.



У 2024 році Оксана Мотрунчик здобула "золото" з жиму лежачи на Чемпіонаті світу, а в 2025 році важкоатлетка "срібло".

