У Липинах поблизу Луцька відкрили «МакДональдз». ФОТО
Сьогодні, 17:52
Заклад від мережі «МакДональдз» запрацював 10 жовтня у селі Липини на виїзді з Луцька (кільце в сторону Рівного).
Про це повідомляє misto.media.
Він відкрився в другій половині дня і вже приймає перших відвідувачів.
На локації є один поверх. Усередині понад 120 посадкових місць, а також простора літня тераса з великою кількістю столів.
У ресторані встановлено 10 кас самообслуговування, а для автомобілістів діє «МакДрайв» з двома смугами заїзду та чотирма точками приймання замовлень. Також передбачені паркувальні місця.
Зал працюватиме з 7:00 до 23:00, а «МакДрайв» — з 5:00 до 23:30.
Нагадаємо, перший «МакДональдз» у Луцьку відкрився у 2021 році й працює він за адресою проспект Соборності, 43, а торік у Ковелі за адресою вулиця Варшавська, 50-Б.
