У Липинах поблизу Луцька відкрили «МакДональдз». ФОТО





Про це



Він відкрився в другій половині дня і вже приймає перших відвідувачів.



На локації є один поверх. Усередині понад 120 посадкових місць, а також простора літня тераса з великою кількістю столів.



У ресторані встановлено 10 кас самообслуговування, а для автомобілістів діє «МакДрайв» з двома смугами заїзду та чотирма точками приймання замовлень. Також передбачені паркувальні місця.



Зал працюватиме з 7:00 до 23:00, а «МакДрайв» — з 5:00 до 23:30.



Нагадаємо, перший







