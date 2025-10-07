На Дніпротеровщині загинув Герой з Луцька Дмитро Лясковець

На Дніпротеровщині загинув Герой з Луцька Дмитро Лясковець
На війні загинув лучанин Дмитро Лясковець.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Лясковець Дмитро Олександрович, 20.04.1982 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду вогнеметника 2 штурмового відділення 3 штурмового взводу 2 штурмової роти 1 штурмового батальйону.

Сержант Лясковець Дмитро Олександрович загинув 07.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степове, Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

