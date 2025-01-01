57-річний п'яний волинянин влаштував стрілянину у рідному селі

Поліцейські оперативно затримали зловмисника, який вчинив стрілянину в одному з сіл Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Окрім того, під час затримання він здійснив постріли і в бік правоохоронців. У зловмисника вилучили рушницю та гранату із запалом.Близько 16 години, учора, до поліції надійшло звернення від жительки села Завітне Луцького району. Вона повідомила, що односельчанин, будучи у стані спʼяніння, влаштував стрілянину у населеному пункті. Внаслідок - пошкодив камеру спостереження та сонячні панелі у домоволодінні заявниці. Оперативно прибувши на місце події, правоохоронці намагалися зупинити правопорушника, проте він здійснив декілька пострілів і у їхній бік. На щастя, ніхто не постраждав.Поліцейські затримали зловмисника, 57-річного чоловіка, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Рушницю вилучили, окрім того, при порушнику виявили гранату Ф1 із запалом. Усе за направили на необхідні експертизи.За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 296 (Хуліганство), 263 (Незаконне поводження зі зброєю), 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику та обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.