Країни Балтії готують план масової евакуації на випадок російського нападу, - Reuters





Про це пише Reuters із посиланням на посадовців країн Балтії, повідомляє



Ці три країни вже тривалий час висловлюють партнерам по НАТО побоювання щодо можливої російської агресії, зважаючи на російські кібератаки, дезінформаційні кампанії та вторгнення російських винищувачів і дронів протягом останніх кількох місяців.



Глава пожежної служби Литви Ренатас Позела, який бере участь у плануванні на випадок надзвичайних ситуацій, сказав виданню, що «загрози можуть бути різними».



«Можливо, ми побачимо потужну армію вздовж кордонів країн Балтії, з очевидною метою захопити всі три країни за період від трьох днів до тижня», — сказав Позела.



Серед інших сценаріїв, які обговорюють у місцевих медіа, — масовий приплив мігрантів, громадянські заворушення серед російськомовних меншин або фейкові новини, які можуть спричинити масову втечу.



31-річний волонтер Армінас Раудіс, який виконував роль евакуйованого під час навчань у Литві цього тижня, розповів виданню, що про такі небезпеки говорять «щомісяця, щотижня — на роботі, скрізь».



Ці навчання в Литві передбачали евакуацію лише сотні людей із Вільнюса, але посадовці, з якими поспілкувалось Reuters, сказали, що розробляється план евакуації набагато більшої кількості людей, хоча деталі плану залишаються в таємниці.



За словами Ренатаса Позели, у зоні особливої уваги половина мешканців, які живуть у радіусі 40 кілометрів від кордонів із росією та Білоруссю. Це приблизно 400 000 людей.



Так, місто Каунас, що заході Литви, планує розмістити 300 000 людей у школах, університетах, католицьких церквах і на місцевій арені. Подібні заходи вживаються й в інших містах.



Ренатас Позела розповів, що вже обрано місця збору, зокрема у Вільнюсі, призначено потяги та автобуси, а на складах накопичено запаси туалетного паперу, розкладних ліжок тощо.



Тих, хто виїжджатимуть на автомобілях, направлятимуть на другорядні дороги, щоб звільнити інші для військових. Також для таких людей уже підготували мапу з місцями, де можна буде знайти притулок.



«Це дуже заспокійливе повідомлення для нашого суспільства, що ми готові й плануємо… Ми зробили свою домашню роботу», — сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у коментарі Reuters.



Водночас жодна з країн Балтії не має детальних планів щодо вивезення людей за кордон, пише видання.



Радник із масової евакуації Естонської рятувальної служби Івар Май зазначив, що також варто врахувати ризик Сувальського коридору, маючи на увазі можливість того, що російські війська можуть спробувати відрізати країни Балтії від їхнього єдиного кордону з державою-членом НАТО — Польщею.

