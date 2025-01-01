У Луцьку відновив роботу модульний будинок для безхатьків

відновив роботу з 1 листопада. Зараз у ньому постійно проживають двоє людей, ще п'ятеро приходять переночувати чи помитися.



Про це розповіла директорка терцентру Галина Шатецька, пише



"Як опалювальний сезон почався, то ми відкрили цей модульний будинок. У ньому одночасно можуть перебувати 14 людей, 8 чоловіків і 6 жінок. Вони забезпечуються ліжкомісцем, повноцінним харчуванням протягом дня. На ніч залишаються чергові, чай, мівіна, печиво", — зазначила директорка.







Хто живе у модульному будинку і на яких умовах



61-річний лучанин Яків Броцький другий рік поспіль відвідує модульний будинок. Чоловік розповів: приходить сюди щовечора.



"Тут гарні умови і харчування прекрасне, — ділиться лучанин. — Якщо людина бомжує, то це одне, але є таке, що посварилася із сім’єю. Є різні ситуації. Тут є де перевдягтися, помитися, постригтися".







Зі слів Галини Шатецької, також часто відвідує модульний будинок один іноземець. На момент перебування у терцентрі кореспондентів Суспільного, його не було. Директорка розповіла, що цей чоловік приїхав в Україну 15 років тому, навчався у Луцьку. Повертатися додому іноземець не захотів, знайти роботу в місті так і не зміг і тому приходить по допомогу у турцентр.







Галина Шатецька зазначила, що відвідувачі модульного будинку попередньо мають пройти медобстеження. Ще одна умова — тверезий стан. За 3 роки роботи тут проживали 40 людей. Скористатися такими послугами можна до кінця березня.







Довідково:



Структурні підрозділи луцького терцентру обслуговують 3500 людей, із них тисяча не виходить зі своїх помешкань, їм надають послуги за місцем проживання.



