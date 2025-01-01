Коли відбудеться Чорна п’ятниця 2025 року в Україні та яких знижок очікувати





Коли буде Чорна п’ятниця 2025 року в Україні



За традицією, Чорна п’ятниця проходить наступного дня після американського Дня подяки — тобто в останню п’ятницю листопада.



2025 року День подяки святкуватимуть 27 листопада, тож Чорна п’ятниця припадає на 28 листопада.



Більшість українських торговельних мереж підтримують цю дату, однак деякі магазини можуть стартувати розпродажі від 29 листопада.



Акції часто починаються завчасно — від 23–25 листопада, тривають вихідними (до 30 листопада) і переходять у Кіберпонеділок (1 грудня), який присвячений онлайн-знижкам.



Де шукати найвигідніші пропозиції



В Україні Чорна п’ятниця не є офіційним святом, проте магазини як Rozetka, EpicenterK, Kasta, Comfy, Eldorado та інші готують масштабні акції.



Очікуються рекордні знижки на:



електроніку, смартфони, ноутбуки;



побутову техніку;



одяг, взуття та аксесуари;



косметику й засоби догляду;



товари для дому та декору.



Історія Чорної п’ятниці: як усе почалося



Витоки Black Friday сягають 1960-х років у США. За однією з версій, назву вигадали філадельфійські поліцейські, які описували хаос на вулицях після Дня подяки, коли натовпи людей кидалися на розпродажі.



Інше пояснення — бухгалтерське: раніше збитки позначали червоним, а прибутки — чорним кольором. Саме в цей день магазини переходили “в плюс”, тож “чорна” п’ятниця символізувала фінансове зростання.



В Україну традиція прийшла 2013 року, спочатку через онлайн-платформи, а згодом охопила офлайн-магазини. Сьогодні це глобальний феномен, що поєднує вигідні покупки з передноворічним настроєм.



Як підготуватися до Чорної п’ятниці 2025: поради від експертів



Створіть список бажань. Визначте, що саме плануєте купити — техніку, одяг, подарунки тощо. Заздалегідь перевірте ціни, щоб оцінити реальні знижки.



Підпишіться на розсилання. Більшість ритейлерів (Rozetka, Comfy, EVA.UA) за кілька днів до старту акцій надсилають повідомлення про вигідні пропозиції.



Виберіть зручний формат. Онлайн-шопінг зручний і безпечний, але офлайн дозволяє оглянути товар наживо.



Будьте пильними. Уникайте підробних сайтів і сумнівних посилань — справжні знижки публікують лише офіційні бренди.



Контролюйте бюджет. Визначте максимальну суму витрат і дотримуйтеся її, щоб уникнути імпульсивних закупів.



Що купувати у Чорну п’ятницю 2025: найпопулярніші категорії



Електроніка та ґаджети: смартфони, ноутбуки, телевізори, навушники.



Одяг і взуття: колекції від Nike, Adidas, Puma, UGG зі знижками до 70%.



Косметика та побутова хімія: EVA, Watsons, L’Oreal, Lenor, Fairy.



Товари для дому: інструменти, освітлення, декор, посуд.



Чорна п’ятниця 2025 року в Україні відбудеться 28 листопада, але знижки почнуть діяти вже за кілька днів до цієї дати. Це чудова нагода придбати омріяні речі з вигодою, оновити техніку чи гардероб перед святами. Головне — плануйте заздалегідь, порівнюйте ціни та купуйте з розумом.

