Курс валют на 18 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,06 (+2 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,78 (-20 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,55 (-2 коп.)

