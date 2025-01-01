18 листопада на Волині: гортаючи календар

18 листопада народилися депутат Волинської обласної ради(на фото), археологта ексдепутат Луцької міської радиЦього дня іменини у тих, хто носить ім’я Григорій.ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.Щороку 18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил. Основна його мета – вшанувати відданість та подякувати за працю старшинам і сержантам військової справи, показати їхню мужність, відвагу та професіоналізм. Саме сержанти вважаються ключовою ланкою в Збройних Силах України.18 листопада відзначають Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації, Міжнародний день відмови від куріння та Міжнародний день філософії.На Волині 18 листопада 2003 року відбувся перший вихід в ефір радіо СіД FM.А у 2008 році створили Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті.