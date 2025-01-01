У Луцьку стартував ремонт мосту на Шевченка: що саме роблять





Про це журналістам Микола Осіюк, керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.



У 2022 році міст визнали аварійним. Тоді планували перекрити його на рік для капітального ремонту, на що було виділено 10 мільйонів гривень. Проте через повномасштабну війну реалізацію проєкту відклали.



Наразі триває перший етап — оновлення тротуарної частини та огорожі. За словами посадовця, вже підбетоновано пішохідні переходи, а також ведеться підготовка проєктно-кошторисної документації на наступний рік:



«Ми наразі готуємо проєктно-кошторисну документацію на наступний рік. Нині підбетонували пішохідні переходи», — зазначив Осіюк.



Микола Осіюк також наголосив, що подальші роботи залежатимуть від висновків сертифікованих спеціалістів та фінансування:



«Все буде залежати від фінансування і від того, яка буде проєктно-кошторисна документація, відповідно до необхідності виконання робіт», — додав він.



Після завершення поточного етапу буде ухвалено рішення щодо обсягів наступних робіт. У перспективі міст можуть розширити до трьох смуг із реверсивним рухом, як це передбачено у попередньому проєкті.

