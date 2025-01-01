Новий стадіон збудують у Луцьку

Новий стадіон збудують у Луцьку
У мікрорайоні Теремно в Луцьку планують збудувати новий стадіон із штучним покриттям.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.

Стадіон буде розташований за адресою вулиця Теремнівська, 4. Ця ділянка зараз заросла травою. Колись вона була у користуванні "Луцькводоканалу".

"Є потенційний інвестор, який готовий профінансувати роботи. Але ми будемо проводити конкурс. На стадіоні буде штучне покриття. Також передбачено елементи інклюзії - отже він буде доступний для осіб з обмеженими можливостями", - розповів Борис Смаль.

