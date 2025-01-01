Новий стадіон збудують у Луцьку
Сьогодні, 22:12
У мікрорайоні Теремно в Луцьку планують збудувати новий стадіон із штучним покриттям.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
Стадіон буде розташований за адресою вулиця Теремнівська, 4. Ця ділянка зараз заросла травою. Колись вона була у користуванні "Луцькводоканалу".
"Є потенційний інвестор, який готовий профінансувати роботи. Але ми будемо проводити конкурс. На стадіоні буде штучне покриття. Також передбачено елементи інклюзії - отже він буде доступний для осіб з обмеженими можливостями", - розповів Борис Смаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
Стадіон буде розташований за адресою вулиця Теремнівська, 4. Ця ділянка зараз заросла травою. Колись вона була у користуванні "Луцькводоканалу".
"Є потенційний інвестор, який готовий профінансувати роботи. Але ми будемо проводити конкурс. На стадіоні буде штучне покриття. Також передбачено елементи інклюзії - отже він буде доступний для осіб з обмеженими можливостями", - розповів Борис Смаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Умєров повернеться в Україну в четвер, - ЗМІ
Сьогодні, 23:19
У Луцьку стартував ремонт мосту на Шевченка: що саме роблять
Сьогодні, 22:43
Новий стадіон збудують у Луцьку
Сьогодні, 22:12
На Волині зросли ціни на поросята: скільки тепер коштують
Сьогодні, 21:45
У Луцькому районі планують утеплення фасаду ліцею за 10 млн грн
Сьогодні, 21:15