Новий стадіон збудують у Луцьку

Про це у коментарі власкору Борис Смаль.



Стадіон буде розташований за адресою вулиця Теремнівська, 4. Ця ділянка зараз заросла травою. Колись вона була у користуванні "Луцькводоканалу".



"Є потенційний інвестор, який готовий профінансувати роботи. Але ми будемо проводити конкурс. На стадіоні буде штучне покриття. Також передбачено елементи інклюзії - отже він буде доступний для осіб з обмеженими можливостями", - розповів Борис Смаль.

