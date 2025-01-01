На Волині зросли ціни на поросята: скільки тепер коштують





Журналісти



Вартість поросят на Волині залежить насамперед від породи, віку, статі та умов вирощування. Найдешевшими є місячні поросята, тоді як старші, від 5 до 7 місяців, можуть коштувати в рази більше.



Зокрема, поросята породи петрен продаються на маркетплейсах за ціною від 5000 до 8000 гривень за пару, корейські — близько 2000 гривень за одне порося, мангалиця — орієнтовно 1700 гривень, а в’єтнамські — від 1200 гривень за місячне порося, з поступовим зростанням ціни до 1500 гривень.



На місцевих ринках у Камінь-Каширському, Ковелі та Ратному ціни можуть бути ще вищими — до 10 тисяч гривень за пару поросят.



Продавці пояснюють ажіотаж тим, що цьогоріч на Волині добре вродила картопля, і багато господарів шукають, як її ефективно використати. Вирощування поросят стало популярним варіантом, що й спричинило підвищений попит і зростання цін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зріс попит на поросята, а з ним — і ціни. Місцеві мешканці дедалі частіше купують молодняк для вирощування в господарствах, що зумовлено сприятливими умовами для утримання тварин.Журналісти ВСН проаналізували оголошення на популярному маркетплейсі OLX, поспілкувались з продавцями, аби дізнатись скільки на Волині коштують поросята.Вартість поросят на Волині залежить насамперед від породи, віку, статі та умов вирощування. Найдешевшими є місячні поросята, тоді як старші, від 5 до 7 місяців, можуть коштувати в рази більше.Зокрема, поросята породи петрен продаються на маркетплейсах за ціною від 5000 до 8000 гривень за пару, корейські — близько 2000 гривень за одне порося, мангалиця — орієнтовно 1700 гривень, а в’єтнамські — від 1200 гривень за місячне порося, з поступовим зростанням ціни до 1500 гривень.На місцевих ринках у Камінь-Каширському, Ковелі та Ратному ціни можуть бути ще вищими — до 10 тисяч гривень за пару поросят.Продавці пояснюють ажіотаж тим, що цьогоріч на Волині добре вродила картопля, і багато господарів шукають, як її ефективно використати. Вирощування поросят стало популярним варіантом, що й спричинило підвищений попит і зростання цін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію