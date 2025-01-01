Військовий з Волині Едуард Радчук загинув у ДТП

Едуарда Радчука, 1993 року народження.



Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.



Маневичанин Едуард Радчук загинув під час проходження військової служби внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.



Життя його обірвалося 15 листопада 2025 року.



Едуард Радчук проходив службу в лавах оборонців рідної землі з травня 2024 року. Служив солдатом, маскувальником інженерно-маскувальної роти.



У Камінь-Каширському районі оголосили дні жалоби. Місцеві жителі та влада висловлюють глибоке співчуття родині загиблого.



Світла пам'ять Герою. Співчуття родині.

Світла пам'ять Герою. Співчуття родині.

