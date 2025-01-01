У Луцькому районі планують утеплення фасаду ліцею за 10 млн грн
Сьогодні, 21:15
У селі Романів Луцького району запланували капітальний ремонт фасаду з утепленням (енергозбереженням) будівлі ліцею, що на вулиці Агатангела Кримського, 37. Вартість робіт оцінили в понад 10 мільйонів гривень.
Про це пишуть Волинські новини з посиланням на торги для пошуку підрядника оголосив відділ капітального будівництва та інвестиційної діяльності Підгайцівської сільської ради.
Пропозиції учасників приймають до 28 листопада. Очікувана вартість робіт – 10,452 мільйона гривень.
Як вказано в тендерній документації, ремонт передбачатиме мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, заміну вікон і дверей, встановлення віконних зливів, монтаж світильників, утеплення фасадів мінеральними плитами, навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, вимощення, огородження ґанку та інше.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації і досвіду виконання аналогічних робіт.
Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.
