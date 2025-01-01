У Луцькому районі планують утеплення фасаду ліцею за 10 млн грн





Про це пишуть



Пропозиції учасників приймають до 28 листопада. Очікувана вартість робіт – 10,452 мільйона гривень.



Як вказано в тендерній документації, ремонт передбачатиме мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, заміну вікон і дверей, встановлення віконних зливів, монтаж світильників, утеплення фасадів мінеральними плитами, навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, вимощення, огородження ґанку та інше.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації і досвіду виконання аналогічних робіт.



Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

