Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 18 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 18 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 18 листопада

Луцьк

Хмарно. Вночі помірний дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарно. Вночі помірний дощ, по західним районам і по північній половині значний дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жалюзі на вікна: стиль, комфорт і контроль світла у вашому домі
Сьогодні, 20:13
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
У двох містах і трьох селах на Волині працюватиме мобільна амбулаторія: графік виїздів
Сьогодні, 19:02
Несподівано обірвалося життя захисника з Луцька Миколи Калугіна: де і коли прощання
Сьогодні, 18:27
Синоптики прогнозують на Волині цього тижня сніг та ожеледицю
Сьогодні, 18:11
Медіа
відео
1/8