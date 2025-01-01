Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 18 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 18 листопада



Луцьк



Хмарно. Вночі помірний дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.



Область



Хмарно. Вночі помірний дощ, по західним районам і по північній половині значний дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.

