Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 18 листопада
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарно. Вночі помірний дощ, по західним районам і по північній половині значний дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.
