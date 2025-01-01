У двох містах і трьох селах на Волині працюватиме мобільна амбулаторія: графік виїздів
Сьогодні, 19:02
З 17 по 24 листопада у три села та два міста на Волині виїжджатиме мобільна амбулаторія. Медики працюватимуть в рамках Європейського тижня тестування.
Про це 17 листопада повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне.
Жителям Луцька, Горохова, сіл Струмівка, Стенжаричі та Боровичі пропонують безплатно пройти скринінг на вірус імунодефіциту людини, вірусні гепатити В і С, туберкульоз та інфекції, що передаються статевим шляхом.
В центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що усі тести відвідувачі зможуть здати на умовах анонімності.
Епідеміологи також зазначили, що людина, інфікована гепатитом В чи С чи ВІЛ-інфекцією може тривалий час не знати про це через безсимптомний перебіг недуг. У разі позитивних результатів тестування в мобільній амбулаторії, людей скеровують на дообстеження до сімейних лікарів. Якщо діагноз підтверджено – на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню.
