У двох містах і трьох селах на Волині працюватиме мобільна амбулаторія: графік виїздів





Про це 17 листопада повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише



Жителям Луцька, Горохова, сіл Струмівка, Стенжаричі та Боровичі пропонують безплатно пройти скринінг на вірус імунодефіциту людини, вірусні гепатити В і С, туберкульоз та інфекції, що передаються статевим шляхом.



В центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що усі тести відвідувачі зможуть здати на умовах анонімності.



Епідеміологи також зазначили, що людина, інфікована гепатитом В чи С чи ВІЛ-інфекцією може тривалий час не знати про це через безсимптомний перебіг недуг. У разі позитивних результатів тестування в мобільній амбулаторії, людей скеровують на дообстеження до сімейних лікарів. Якщо діагноз підтверджено – на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню.

