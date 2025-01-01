Синоптики прогнозують на Волині цього тижня сніг та ожеледицю





Про це Світлана Гончаренко.



До кінця доби 17 листопада в регіоні буде хмарна погода з проясненнями, помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Денна температура повітря від +7° до +12°.



У вівторок, 18 листопада, буде хмарно. Вночі помірний дощ із мокрим снігом, вдень — без опадів, у західній і північній частині Волині вночі очікується значний дощ, подекуди з мокрим снігом, а вдень місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.



Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура в Луцьку вночі — 2-4° тепла, вдень — 4-6° тепла, по області вночі — 1-6° тепла, вдень — 3-8° тепла.



У середу, 19 листопада, передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 0-5 морозу°, вдень — 2-7 тепла°.



У четвер, 20 листопада, очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 0-5 морозу°, вдень — 2-7 тепла°.



У п'ятницю, 21 листопада, буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ і мокрий сніг, вдень помірний дощ з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від -1° до +4°, вдень — 1-6 тепла°.



У суботу, 22 листопада, на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий мокрий сніг і налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від -3° до +2°, вдень — від -2° до +3°.

