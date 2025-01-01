У мережі заявили, що Умєров відмовляється повертатися в Україну. ЦПД заперечив: він у відрядженні

У мережі заявили, що Умєров відмовляється повертатися в Україну. ЦПД заперечив: він у відрядженні
Чутки про те, що секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров відмовився повертатися в Україну із закордонного відрядження, є неправдою.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО, пише Громадське.

Як зазначили у ЦПД, протягом останніх днів у мережі зʼявилися заяви про те, що Умєров нібито виїхав із країни й планує повертатися до України.

А втім, кажуть там, ця інформація не відповідає дійсності. Нині секретар РНБО перебуває в запланованому офіційному відрядженні. Станом на 17 листопада він працює у США, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей для посилення міжнародної підтримки України.

«Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання й продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики», — зауважив Центр.

Зазначимо, одне з перших повідомлень про те, що колишній міністр оборони, мовляв, «не поспішає повертатися» поширило підсанкційне пропагандистське російське інтернет-видання EADaily.

Це сталося на тлі заяви прокурора у справі про корупцію в енергетичній сфері про те, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

І хоча секретар РНБО відкинув такі заяви, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони, журналістка Тетяна Ніколаєнко розповіла, як рік боролося з контрактом на неякісні бронежилети від компанії «Мілікон ЮА», бо це була корупційна схема. З тією історією нібито пов’язаний Міндіч.

