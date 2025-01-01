Смертельна ДТП на виїзді з Володимира: загинув 27-річний водій

Смертельна ДТП на виїзді з Володимира: загинув 27-річний водій
Сьогодні близько 11:00 на виїзді з Володимира сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 40-річний водій автомобіля BMW, рухаючись зі сторони села Верба, зіткнувся з Opel Meriva, що їхав у зустрічному напрямку.

У результаті зіткнення 27-річний водій Opel від отриманих травм загинув, повідомили у поліції Волині.

Водія BMW з травмами госпіталізували для надання медичної допомоги. Згідно з попередніми даними, він був тверезий.

За фактом аварії слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
