Смертельна ДТП на виїзді з Володимира: загинув 27-річний водій
Сьогодні, 16:00
Сьогодні близько 11:00 на виїзді з Володимира сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 40-річний водій автомобіля BMW, рухаючись зі сторони села Верба, зіткнувся з Opel Meriva, що їхав у зустрічному напрямку.
У результаті зіткнення 27-річний водій Opel від отриманих травм загинув, повідомили у поліції Волині.
Водія BMW з травмами госпіталізували для надання медичної допомоги. Згідно з попередніми даними, він був тверезий.
За фактом аварії слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
