На Волині вночі затримали п'яну водійку

Кермування напідпитку: на Волині патрульні склали протокол на водійку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні вночі, під час патрулювання у Ковелі на вулиці Будищанській, під час дії комендантської години інспектори зупинили автомобіль Chery.

Під час спілкування з 55-річною водійкою патрульні виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер показав 1,82 проміле.

Патрульні склали на кермувальницю протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння) КУпАП.
