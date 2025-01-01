На Волині вночі затримали п'яну водійку
Сьогодні, 15:02
Кермування напідпитку: на Волині патрульні склали протокол на водійку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, під час патрулювання у Ковелі на вулиці Будищанській, під час дії комендантської години інспектори зупинили автомобіль Chery.
Під час спілкування з 55-річною водійкою патрульні виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер показав 1,82 проміле.
Патрульні склали на кермувальницю протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння) КУпАП.
