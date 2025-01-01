Як деталі дизайну Škoda Kodiaq створюють відчуття преміальності





Екстер'єрні акценти

Зовнішній вигляд Kodiaq формується через низку продуманих деталей, які одразу привертають увагу. Розширена решітка радіатора з вертикальними планками отримала світлодіодне підсвічування, що робить автомобіль помітним у темний час доби та додає виразності передній частині. Світлодіодні матричні фари виконані в кристалічному дизайні Crystallinium з кольоровим кристалічним елементом, який підкреслює чіткі контури оптики. Задні ліхтарі традиційної С-подібної форми з динамічними покажчиками повороту доповнені декоративною смужкою по всій ширині кузова. Лінії кузова підкреслюють глянцеве чорне оздоблення верхньої частини вікон та хромоване оздоблення Unique Dark Chrome на задніх стійках. Легкосплавні диски діаметром від 17 до 20 дюймів у різних дизайнах, включно з аеродинамічними версіями Aero, завершують сучасний образ кросовера.





Інтер'єр і матеріали

Салон демонструє продуманий підхід до вибору матеріалів та організації простору. Оздоблення виконане з екологічно чистої сировини: шкіра вичинена з використанням очищеної кавової гущі як натурального дубителя, а тканинні елементи виготовлені з переробленого матеріалу. Модель пропонує кілька варіантів дизайну Selection:



Suite black зі шкірою чорного кольору, сірою вишивкою хрестиком на передній панелі та декором Swan drawing Grey;

Sportline з оббивкою зі штучної шкіри та перфорованої Suedia, оббивкою передньої панелі Suedia та декором Peter Chrome;

Loft з оббивкою з переробленої тканини, тканинною оббивкою Recycled Yocto melange з вишивкою хрестиком та декором Deep black.

Регулятори Škoda Smart Dial з дисплеями дозволяють швидко налаштовувати температуру та гучність, а важіль селектора на кермовій колонці звільняє простір центральної консолі. Спеціальне підсвічування салону створює потрібну атмосферу, а сидіння Ergo з функціями підігріву, охолодження та пневматичного масажу забезпечують комфорт під час тривалих поїздок.



Технічне оснащення та системи комфорту

Цифрове середовище організоване навколо великого 13-дюймового дисплея інформаційно-розважальної системи, який забезпечує доступ до налаштувань та функцій автомобіля. Стандартна віртуальна панель приладів з 10-дюймовим дисплеєм виводить інформацію про керування в зручному для сприйняття форматі, а опційний проєкційний дисплей проектує навігаційні підказки безпосередньо на вітрове скло.



Практичність підвищує бездротовий зарядний пристрій для двох смартфонів потужністю 15 Вт кожен з функцією вентиляції для запобігання перегріву. Панорамний двосекційний люк у даху з електроприводом пропускає природне світло, блокуючи ультрафіолетові промені, а сонцезахисна шторка з електроприводом забезпечує комфортне затінення. Комбінація великих сенсорних екранів і тактильних регуляторів створює інтуїтивне керування, коли всі функції залишаються доступними без відволікання від дороги.



Новий Kodiaq доводить, що сучасний сімейний кросовер може конкурувати з автомобілями преміумсегменту завдяки комплексному підходу до дизайну, де кожна деталь працює на створення відчуття якості та статусності.

